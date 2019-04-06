В Тюменской области около тысячи "серебряных" волонтеров помогают в переходе на цифровое ТВ

фото "Штаб-квартиры серебряных добровольцев" ВК фото "Штаб-квартиры серебряных добровольцев" ВК

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Около тысячи "серебряных" волонтеров - активных людей пенсионного возраста - работают в проекте по подключению цифрового телевидения в Тюменской области.

Как рассказала на церемонии открытия телеаллеи в Тюмени 6 апреля волонтер Анастасия Бешенцева, работа заключается в помощи тюменцам, которые не могут самостоятельно настроить оборудование. "В основном это пожилые люди, пенсионеры. По их заявкам мы приходим на дом, настраиваем телевизор и цифровую приставку, а также обучаем пользованию, проверяем, как люди усвоили навыки, оставляем подробную и понятную инструкцию, - сказала она. - В среднем поступает по две-три заявки в день. Встречают нас по-разному, иногда настороженно, но когда телевизор начинает работать с цифровым качеством, все радуются".

Некоторые жители региона просят направить к ним именно добровольцев старшего поколения. Они умеют выслушать, с пониманием необходимости где-то несколько раз повторить, все показать. Специалисты региональной горячей линии отмечают, что сегодня появился отдельный вид заявок с просьбой направить на подключение именно добровольцев старшего поколения.

"Серебряные" волонтеры объединись с помощью областного проекта "Штаб-квартира серебряных добровольцев" и прошли обучение. Их обеспечили листовками, наглядными схемами подключений.

Всего в Тюменской области работают 3 тыс. волонтеров, которые помогут подключить цифровую приставку каждому, кому нужна помощь. Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на сайте смотрицифру.рф. На любые вопросы по цифре готовы ответить по бесплатному номеру региональной горячей линии: 8-800-234-35-22.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход осуществляется поэтапно — он начался в феврале и займет полгода. Тюменская область вошла в число 20 регионов России, которые переходят на цифровое вещание во второй волне – с 15 апреля.

Евгений Бабенко