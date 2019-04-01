Тюменская область переходит на цифровое вещание

| Фото: tyumen.rtrs.ru | Фото: tyumen.rtrs.ru

15 апреля на цифровое телевещание перейдет Тюменская область.

Помимо тюменцев аналоговое вещание отключат в Москве и Московской области, Мордовии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Чувашии, Ставропольском крае, Ямало-Ненецкий автономном округе, а также Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской областях.

Уровень готовности регионов к переходу "очень высокий", констатировал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. На федеральной горячей линии будут задействованы около 1,4 тыс. операторов, одновременно в регионах будут работать свои горячие линии. Номер регионального контакт-центра по цифровому телевидению - 8 800 234 35 22.

Отметим, что жителям Тюменской области цифровое телевидение доступно несколько лет. Цифровое телевидение могут смотреть более 97% жителей региона. Около 12 тыс. человек, проживающих на труднодоступных территориях, в большинстве уже имеют доступ к спутниковому телевидению. Органы власти помогают компенсировать расходы на подключение спутникового телевидения льготным категориям населения. Такую компенсацию уже получили около 1,5 тыс. тюменцев.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход осуществляется поэтапно — он начался в феврале и займет полгода.