  • 23 мая 201923.05.2019четверг
  • USD64,4156
    EUR71,8427
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

Для людей с нарушениями слуха в цифре предусмотрены субтитры

Общество, 10:30 23 мая 2019

фото РТРС

Техническую возможность субтитров на обязательных общедоступных телеканалах обеспечила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Как сообщает РТРС, чтобы включить субтитры на телевизоре нужно нажать отвечающую за телетекст кнопку на пульте. Субтитры доступны на каналах: Первый канал, Россия 1, НТВ и "Россия К", "ТВ Центр", "Карусель", "Спас", "Матч ТВ" и "Пятый канал".

В России более 13 млн людей с нарушением слуха, в том числе более 1 млн — дети. С 2020 года в силу вступит законопроект, согласно которому доля передач с субтитрами на телевидении должна составлять не менее 5%. Этот пункт будет введен в перечень лицензионных требований для телеканалов. Требование коснется новостных выпусков, кинофильмов, телесериалов и развлекательных передач. Проект закона разработан в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" и направлен на увеличение доступности контента СМИ для инвалидов по слуху.

Узнать больше можно на сайте смотрицифру.рф или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# субтитры , цифровое вещание

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:30 23.05.2019Для людей с нарушениями слуха в цифре предусмотрены субтитры
10:19 23.05.2019Маленькие тюменцы чаще всего получают ожоги
09:57 23.05.2019Мастера ялуторовского колледжа представят регион на чемпионате России по пахоте
09:35 23.05.2019Благотворительный фестиваль "Добрый Тобольск" пройдет в День защиты детей