Для людей с нарушениями слуха в цифре предусмотрены субтитры

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Техническую возможность субтитров на обязательных общедоступных телеканалах обеспечила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Как сообщает РТРС, чтобы включить субтитры на телевизоре нужно нажать отвечающую за телетекст кнопку на пульте. Субтитры доступны на каналах: Первый канал, Россия 1, НТВ и "Россия К", "ТВ Центр", "Карусель", "Спас", "Матч ТВ" и "Пятый канал".

В России более 13 млн людей с нарушением слуха, в том числе более 1 млн — дети. С 2020 года в силу вступит законопроект, согласно которому доля передач с субтитрами на телевидении должна составлять не менее 5%. Этот пункт будет введен в перечень лицензионных требований для телеканалов. Требование коснется новостных выпусков, кинофильмов, телесериалов и развлекательных передач. Проект закона разработан в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" и направлен на увеличение доступности контента СМИ для инвалидов по слуху.

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