Химико-аналитическую лабораторию на ЛПДС "Конда" капитально отремонтировали

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Капитальный ремонт химико-аналитической лаборатории на ЛПДС "Конда" Урайского УМН завершило АО "Транснефть-Сибирь", сообщает пресс-служба компании.

Урайское управление магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь" завершило комплекс работ по капитальному ремонту химико-аналитической лаборатории (ХАЛ) линейной производственно-диспетчерской станции "Конда" для соответствия актуализированным требованиям строительных и санитарных правил и норм. Химико-аналитическая лаборатория ЛПДС "Конда" введена в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками.

Работы по капитальному ремонту лаборатории начались в июне 2019 года. В ходе работ были выполнены строительно-монтажные работы и оптимизационная перепланировка помещений. Лаборатория оборудована в соответствии с заявленной областью аккредитации и укомплектована средствами измерения и оборудованием.

В ХАЛ ЛПДС "Конда" выполняются исследование проб нефти для коммерческого учета по СИКН (система измерения количества и показателей качества нефти) № 913, 914 при сдаче нефти смежному АО "Транснефть-Прикамье". Основные виды проводимых исследований: определение массовой доли воды, серы, механических примесей, массовой концентрации хлористых солей, фракционного состава, вязкости, плотности, давления насыщенных паров нефти.