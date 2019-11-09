Стал известен размер пособий по безработице в 2020 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пособие по безработице в России в 2020 году останется на прежнем уровне. Соответствующее постановление утвердил глава правительства Дмитрий Медведев, сообщают РИА Новости.

Размер пособия составит от 1 тыс. 500 рублей до 8 тыс. рублей, при этом предпенсионерам будут платить до 11 тыс. 280 рублей. Постановление вступит в силу с 1 января.

По данным Росстата, численность рабочей силы в июне-августе 2019 года составила 75,5 млн человек, в том числе 3,3 млн — безработные, из них 24% - молодежь в возрасте до 25 лет и 18,1% лица в возрасте 50 лет и старше. Средний возраст безработного в России - 35,5 лет.