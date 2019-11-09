  • 9 ноября 20199.11.2019суббота
  • USD63,7295
    EUR70,4211
  • В Тюмени -8..-10 С 1 м/с ветер северо-восточный

Стал известен размер пособий по безработице в 2020 году

Экономика, 10:34 09 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пособие по безработице в России в 2020 году останется на прежнем уровне. Соответствующее постановление утвердил глава правительства Дмитрий Медведев, сообщают РИА Новости.

Размер пособия составит от 1 тыс. 500 рублей до 8 тыс. рублей, при этом предпенсионерам будут платить до 11 тыс. 280 рублей. Постановление вступит в силу с 1 января.

По данным Росстата, численность рабочей силы в июне-августе 2019 года составила 75,5 млн человек, в том числе 3,3 млн — безработные, из них 24% - молодежь в возрасте до 25 лет и 18,1% лица в возрасте 50 лет и старше. Средний возраст безработного в России - 35,5 лет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безработица , Минтруд РФ , пособие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:34 09.11.2019Стал известен размер пособий по безработице в 2020 году
09:12 09.11.2019Тюменская область вышла на новый уровень господдержки IT-сектора экономики
17:36 08.11.2019Инна Лосева: региональный бюджет позволит реализовать экономические и социальные программы
14:54 08.11.2019Инвестор из Казахстана модернизирует завод в Ялуторовске