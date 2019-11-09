Смертность от отравления алкоголем снизилась, считают в Минздраве

| Фото: https://www.rosminzdrav.ru/ | Фото: https://www.rosminzdrav.ru/

Смертность от алкогольных отравлений снизилась более чем на 70% за 14 лет в России. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай, сообщают РИА Новости.

По его информации, также в период с 2003 по 2017 год число алкогольных психозов снизилось на 80%. Смертность от заболеваний печени, вызванных злоупотреблением спиртными напитками, уменьшилась более чем на 20%.

Замминистра считает, что это демонстрирует реальное снижение потребления алкоголя, а не уход этого процесса в тень.