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Тюменские экспортеры поборются за звание лучшего

Экономика, 14:37 11 ноября 2019

tecrus.gtsites.ru/ | Фото: tecrus.gtsites.ru/

Заканчивается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе "Экспортер года Тюменской области", сообщает центр поддержки экспорта Тюменской области. Предприятия малого и среднего бизнеса могут заявиться до 15 ноября.

Лучшие экспортеры будут определены среди действующих тюменских предприятий, поставлявших за границу товары или услуги в 2018 году. Участник конкурса должен работать в одной из четырех сфер: промышленность, агропромышленный комплекс, сфера услуг, сфера высоких технологий.

Также будет определен победитель в номинации "Прорыв года".

"Конкурс – это только малая часть региональной программы поддержки предпринимателей, реализуемой в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Мероприятие, по мнению экспертов, стимулирует развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности в Тюменской области", - отметил руководитель центра поддержки экспорта региона Сергей Полухин.

Подвести итоги планируется в декабре. Победитель конкурса в каждой номинации будет награжден дипломом и получит денежный приз в размере 150 тыс. рублей.

Заявки на участие принимаются в электронном виде на почту PoluhinSV@72to.ru. Позвонить можно по телефону 8 (3452) 534000 (доб.1008).

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# конкурс , центр поддержки экспорта Тюменской области , экспорт

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