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Тюменские школьники примерили боевую форму пожарных

Общество, 13:53 11 ноября 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Занятие для учащихся средней общеобразовательной школы №48 Тюмени провел сотрудник 32-го отряда ФПС, инженер отделения организации службы, подготовки и пожаротушения Арман Нуржанов. Мероприятие прошло в рамках месячника безопасности в образовательных организациях, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Цель встречи - проверка знаний детей по пожарной безопасности и правилам поведения в случае пожара, правильности использования первичных средств пожаротушения, предупреждения пожаров дома от игр с огнем.

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Инженер отделения приготовил для учащихся интересные и познавательные вопросы по основам безопасности, показал видеоролик "Правила поведения при пожаре образовательных организациях", затем состоялась увлекательная беседа с детьми. Ребятам объяснили, почему спички – не игрушка, что игра с огнем опасна. Поговорили о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, и как следует вести себя в случае возгорания. Детям также напомнили номера экстренных служб.

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Все желающие могли примерить боевую одежду пожарного: ребятам подробно рассказали о том, что входит в этот комплект, сколько он весит, за какое время одевается пожарный и как быстро надо выехать на пожар.

По данным ГУ МЧС, ребята всегда слушают с большим интересом, принимают активное участие в обсуждении различных вопросов и запоминают полезную информацию.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , месячник безопасности

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