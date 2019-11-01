Третий конгресс наставников пройдет в Тюмени

| Фото: Тюменский деловой клуб | Фото: Тюменский деловой клуб

Третий открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени 25 – 26 ноября. Главной его темой станет "Наставничество 2.0: Производительность и качество", сообщает пресс-служба НП "Тюменский деловой Клуб".

Целевая аудитория конгресса – это генеральные директора предприятий и руководители служб персонала, представители учебных центров, корпоративных и технических университетов, производственных объединений и предприятий, руководители федеральных и региональных Министерств, сотрудники администраций, депутаты Госдумы РФ и Тюменской области, руководители правительств регионов России.

В секциях мероприятия принимают участие представители Международного сертификационного органа IMQ по России и СНГ, Национального центра производительности и крупнейших производственных и нефтяных предприятий страны.

На пленарном заседании "Лучшие практики наставничества. Перезагрузка" 26 ноября планируется рассказ о вручении знаков "Почетный наставник Тюменской области"; награждение победителей региональных конкурсов наставничества "Сахалинский наставник", "Лучший наставник Республики Башкортостан", награждение победителей II конкурса наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова".

На данный момент участие в Конгрессе подтвердили 16 регионов страны, работа продолжается. В 2018 году в Конгрессе приняли участие представители крупнейших компаний из 21 региона страны. Более подробная информация о Конгрессе представлена на сайте.

Место проведения: Тюмень, Тюменская областная дума (ул. Республики, 52).

Добавим, участники, принимающие участие во всех мероприятиях конгресса имеют возможность получить удостоверение государственного образца от Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) подтверждающее прохождение обучения по программе "Наставничество на производстве".

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