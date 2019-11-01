Тюменская область стала лучшей в УФО по уровню содействия развитию конкуренции

| Фото: архив портала "Тюмень - наш дом" | Фото: архив портала "Тюмень - наш дом"

Тюменская область - лидер содействия развитию конкуренции в УФО, в федеральном рейтинге регион занял 12 место среди 85 субъектов России. Исследование за 2018 год подготовило Министерство экономического развития РФ.

Оценка проводилась на основе анализа сведений по реализации стандарта и уровня достижения установленных целевых значений развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Рейтинг демонстрирует оценку качества системы по содействию развитию конкуренции и работу региональной команды в этой отрасли.

"Этой актуальной теме в Тюменской области уделяется особое внимание. Создание условий для конкуренции – приоритетное направление в работе всех органов власти в регионе. Государственная политика поддержки конкурентоспособности нацелена на производство товаров надлежащего качества по приемлемым ценам. Справедливая и честная конкуренция – одно из условий для экономического и технологического развития. В Тюменской области есть положительные результаты такой работы", – отметил губернатор Александр Моор.

Напомним, Тюменская область — один из субъектов России, кто первым разработал и приступил к реализации дорожной карты по развитию конкуренции.