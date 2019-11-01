Приставы помогли тюменцу вернуть три миллиона рублей

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Около 3 млн рублей взыскали приставы в пользу тюменца, который судился с организацией с 2015 года, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

С августа по ноябрь 2015 г. подрядчик выполнял работы по строительству объектов водоснабжения и газоснабжения зоны застройки индивидуальными жилыми домами в районе с/о Москвичка, Переваловского МО. Но руководство общества, нанявшего его на работу, свои обязательства в части оплаты по договору подряда не выполнило. Судебные тяжбы между мужчиной и подрядной организацией длились несколько лет, пройдя все судебные инстанции.

В мае 2019 года судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда вынесла апелляционное определение, по которому обязала руководство общества выплатить всю сумму подрядчику за выполненную работу.

В добровольный срок оплата так и не поступила на счет подрядчика, мужчина обратился в службу судебных приставов. Сотрудником службы были сделаны все соответствующие запросы о должнике, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора - семь процентов суммы), а также меры принудительного взыскания - постановление об обращении на денежные средства должника. В течении нескольких дней вся сумма была переведена на счет подрядчика.