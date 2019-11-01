Более полумиллиона рублей лишился доверчивый житель Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 640 тыс. рублей лишился житель с. Ярково 1979 года рождения, попавшийся на уловки мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции с заявлением о мошенничестве в интернете.

Полицейские установили, что в сети заявителя заинтересовала реклама о моментальном увеличении своего дохода. Мужчина перешел по ссылке, оставив заявку с контактными номерами. Позже селянину позвонил неизвестный и рассказал, как необходимо работать.

Схема оказалось простой – для начала селянин скачал два приложения. У него появился свой личный кабинет. Для старта мужчина положил на счет 11 тыс. рублей. Также потерпевший сообщил мошенникам номера банковских карт и трехзначные коды. Эта информация была нужна якобы для того, что ему могли начислять проценты от вложений. На следующие сутки мужчина вернул себе 9 тыс. рублей, а потом заметил, что с его кредитной карты пропало 400 тыс. рублей.

"Решив получить обратно деньги, мужчина позвонил представителю фирмы. Ему пояснили, что для возврата денег необходимо вложить еще 249 тысяч рублей. Селянин оформил еще один кредит, перевел средства, но вернуть их так и не смог. В итоге мужчина лишился более 640 тысяч рублей", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Подозреваемых ищут.

Жителям Тюменской области рекомендуют не вкладывать деньги на сайты, создатели которых обещают увеличение дохода без особых усилий. "В большинстве случаев такие интернет-площадки создают мошенники и в итоге вкладчики лишаются всех своих денег", — заключили в региональном управлении МВД России.