Тюменская область вошла в число лидеров по сдаче норм ГТО

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Тюменская область заняла второе место по итогам рейтинга за III квартал 2019 года среди субъектов РФ по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает ЦСП72.

Первое место заняла Воронежская область. Отметим, Тюменская область прочно удерживает свое положение в тройке лидеров на протяжении пяти лет.

Наиболее высоко оценивается положение Тюменской области по основным критериям рейтинга ГТО, среди которых, количество населения, зарегистрированного в электронной базе данных; количество населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и количество населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия.