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Инклюзивные волонтеры встретятся на осенней сессии "Про-СО"

Общество, 09:40 13 ноября 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Инклюзивные волонтеры встретятся на осенней сессии "Про-СО" 22-23 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

На базе Национального исследовательского Томского государственного университета пройдет Региональный молодежный форум волонтеров "About my experience", в рамках которого Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) Тюменского государственного университета проведет площадку под общим названием "Университет инклюзивного добровольчества "Про-СО" (осенняя сессия).

Осенняя сессия Университета инклюзивного добровольчества "Про-СО" станет завершающим очным модулем ежегодной программы обучения волонтеров "Инклюзивное волонтерство в университете". В настоящее время обучение по программе проходит более 100 студентов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Красноярского края, Тюменской, Томской, Омской областей. На сессии волонтеры примут участие в мастер-классах и дискуссионных площадках, обсудят актуальные вопросы понимания инклюзивного добровольчества и субъектной позиции волонтера, освоят навыки взаимодействия в инклюзивной среде и методику организации событий инклюзивной направленности.

Руководители добровольческих объединений соберутся за круглым столом, чтобы прийти к пониманию задач и ресурсов организации инклюзивного добровольчества в вузе. В ходе участия в мероприятиях форума студенты смогут освоить новые компетенции для волонтерской работы, осознать свою роль в инклюзивном добровольчестве, приобрести знания и опыт, необходимые для вовлечения людей с разными особенностями в активную социально и личностно значимую деятельность.

Регистрация для участия в форуме открыта до 21 ноября по ссылке.

По вопросам обучения волонтеров и участию в форуме можно обратиться в РУМЦ ТюмГУ: 8 (800) 700-76-62 rumts@utmn.ru.

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# волонтеры , инклюзия

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