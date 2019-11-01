Дни немецкой культуры стартовали в Тюменской области

| Фото: Центр национальных культур Ялуторовска | Фото: Центр национальных культур Ялуторовска

Дни немецкой культуры – это традиция. Проводим эти дни для того чтобы познакомить тюменцев с немецкой культурой, песенным творчеством, фольклором, бытом, кухней. Такие праздники позволяют нам утверждаться как народу, заявлять о себе – носителях традиционной культуры.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель общественной организации национальной культурной автономии немцев в Тюменской области Артур Христель.

"Дни немецкой культуры начались в Ялуторовске аншлагом. Великолепная концертная программа положила начало нашим дням, - рассказал он. - Завтра у нас пройдет фестиваль кухни, потом у нас будет выездной концерт в Емуртле. 20 ноября – конкурс переводов. 22 ноября в 17 часов в тюменском театре кукол пройдет закрытие".

| Фото: Центр национальных культур Ялуторовска | Фото: Центр национальных культур Ялуторовска

В Центре национальных культур Ялуторовска 12 ноября открытие Дней немецкой культуры в Тюменской области началось с презентации немецкой кухни, гостиной, коллективов региона и фотовыставки.

| Фото: Центр национальных культур Ялуторовска | Фото: Центр национальных культур Ялуторовска

В фойе ЦНК звучала народная и эстрадная немецкая музыка, участники праздника в национальных костюмах встречали гостей. Для всех желающих была организована дегустация блюд немецкой кухни.

| Фото: Центр национальных культур Ялуторовска | Фото: Центр национальных культур Ялуторовска

На концерте творчество немцев представили коллективы Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска и Упоровского района.

"Автономия немцев в Тюменской области представлена во всех районах области, есть филиалы, отделения общественной организации. Общее количество немцев, состоящих в нашей общественной организации – более 12,5 тысяч. В каждом селе, маленькой деревне есть немецкая семья. Все стараются сохранить традиции, язык, культуру. И этому мы находим подтверждение на наших традиционных днях немецкой культуры", - подытожил Артур Христель.

| Фото: Центр национальных культур Ялуторовска | Фото: Центр национальных культур Ялуторовска

Анжела Лебедева