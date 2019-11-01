Психологи ТюмГУ обучат студентов стресс-менеджменту

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

По индивидуальным образовательным траекториям начали обучаться все первокурсники ТюмГУ в 2019-2020 учебном году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для вчерашних школьников существенно новыми стали принципы командного взаимодействия и междисциплинарности в первую очередь на элективах, а также большая свобода самостоятельного выбора форматов и предметов обучения с учетом собственных интересов, имеющихся компетенций и мотивации.

Тьюторский центр ТюмГУ постоянно исследует психоэмоциональный климат студенческого сообщества. Сотрудники отмечают, что новые условия, такие, как сам университет и индивидуализация, несут в себе факторы стресса. Несправедливо утверждать, что новое поколение "более ранимо", "менее адаптивно и не готово к взрослой жизни". Просто изменились "условия игры": способы мышления, коммуникации, преемственности норм и ценностей.

"Новый студент" должен развивать в себе способность быстро устанавливать эффективный контакт с "непохожим" - представителем другого направления (менеджер с химиком, социолог с биологом и т.д.), находить свое место в новой проектной команде, быть постоянно включенным в открытое взаимодействие. Он учится постоянно исследовать свои интересы, мотивацию и компетенции и совершать выбор, исходя из них. Он не имеет возможности в условиях индивидуализации образования соотнестись с тем, как учились его родители, как учился старший курс. "Новый студент" вынужден все время удерживать в сознании вопросы: "Зачем мне то, что я сейчас делаю?", "Как это повлияет на меня в долгосрочной перспективе?". Адаптация к описанным условиям – это сложный вызов даже для зрелой личности, а для юного человека, который не обладает достаточными внутренними ресурсами, такой вызов и вовсе становится фактором преодоления.

В 2017–2018 году психологи ТюмГУ работали со студентами Школы перспективных исследований и Финансово-экономического института, замеряли уровень тревожности и стрессоустойчивости. В 2018–2019 учебном году команда тьюторов ТюмГУ столкнулась с необходимостью разделить запросы студентов на "учебные" и "касающиеся эмоциональной сферы". Для этого с сентября 2019 года внутри тьюторского центра выделена отдельная позиция "психолог". Планируется, что служба психологической поддержки в университете будет развиваться. Психологи станут комплексно изучать, мониторить и влиять на психоэмоциональный климат студенческого сообщества: проводить регулярные группы поддержки и обучение стресс-менеджменту.

Опыт ТюмГУ может быть использован в других университетах, только начинающих процессы индивидуализации образовательного пространства.