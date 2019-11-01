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В Юргинском психоневрологическом интернате прошла учебная эвакуация

Общество, 17:23 13 ноября 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Более 60 человек эвакуировано в рамках учений в психоневрологическом интернате в Юргинском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

По замыслу тактико-специальных учений поступил сигнал об условном пожаре. К месту вызова прибыли пожарные, до этого персонал учреждения самостоятельно провел эвакуацию. Спасатели приступили к ликвидации условного возгорания. Всего в ходе учений было эвакуировано 62 человека.

Заместитель начальника 147-й пожарно-спасательной части Дмитрий Потапов отметил, что спасатели 147 ПСЧ, отдельного поста с. Лесное и персонал интерната справились с главными задачами тренировки.

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# психоневрологический интернат , учения , Юргинский район

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