  • 13 ноября 201913.11.2019среда
  • USD63,8530
    EUR70,4235
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер северный

ФСБ: задержаны организаторы интернет-магазинов по продаже наркотиков

Происшествия, 13:31 13 ноября 2019

ОМВД России по Уватскому району (архив) | Фото: ОМВД России по Уватскому району (архив)

Задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов. Они выполняли в нем функции межрегиональных и региональных курьеров. Из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша). Задержание произошло 13 ноября, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Преступное сообщество специализировалось на незаконном сбыте наркотических средств через интернет на территориях Тюменской, Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Томской и Челябинской областей.

Установлено, что двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт- Петербурга на территорию крупных населенных пунктов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, остальные - за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт запрещенных веществ в конкретных регионах.

По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 млн рублей.

Следственными подразделениями ФСБ России в отношении задержанных возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 228.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# задержание , наркотики , ФСБ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 13.11.2019ФСБ: задержаны организаторы интернет-магазинов по продаже наркотиков
11:41 13.11.2019Разыскивается водитель, сбивший девочку на улице Севастопольской в Тюмени
10:57 13.11.2019Пьяная ссора братьев закончилась убийством
16:47 12.11.2019Приставы помогли тюменцу вернуть три миллиона рублей