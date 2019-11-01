ФСБ: задержаны организаторы интернет-магазинов по продаже наркотиков

| Фото: ОМВД России по Уватскому району (архив) | Фото: ОМВД России по Уватскому району (архив)

Задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов. Они выполняли в нем функции межрегиональных и региональных курьеров. Из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша). Задержание произошло 13 ноября, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Преступное сообщество специализировалось на незаконном сбыте наркотических средств через интернет на территориях Тюменской, Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Томской и Челябинской областей.

Установлено, что двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт- Петербурга на территорию крупных населенных пунктов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, остальные - за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт запрещенных веществ в конкретных регионах.

По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 млн рублей.

Следственными подразделениями ФСБ России в отношении задержанных возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 228.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются.