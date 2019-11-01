Тюменская театр-студия "Быть" завоевала Гран-при фестиваля в Москве

| Фото: ТИУ (архив) | Фото: ТИУ (архив)

Тюменская театр-студия "Быть" завоевала Гран-при фестиваля-конкурса студенческих театров России, финал которого проходил в Москве. Актеры представили в Московском художественном театре им. А. П. Чехова спектакль "Эх, ты, Ваня!".

По словам режиссера театра-студии "Быть" Артема Васильева, в Москве труппу приняли тепло, не было и дня, чтобы к актерам не подходили с восторженными отзывами, со словами благодарности.

В основе спектакля "Эх, ты, Ваня!" — история-притча о потерянных жителях деревни, которые потеряли свою опору и надежду Ивана Ивановича. В процессе спектакля выясняется, что это кот.

"Спектакль "Эх, ты, Ваня!" — драматическая сказка, которая возникла как ощущение ребят от деревенской жизни. Я сам из села Большое Сорокино. Половина спектакля — полностью история моей бабушки. Практически вербатим (документальный театр — прим. ред.). Мы взяли речь бабушки, ее жизненные ситуации и вставили в этот спектакль. Все персонажи, которых играют ребята, это их тети, дяди, бабушки, дедушки, ближайшие родственники. Поэтому персонажи дороги каждому актеру", — рассказал Артем Васильев.

Кроме того, на фестивале-конкурсе актрису Наталью Ваганову наградили дипломом "За лучшую женскую роль". Как отметила артистка, фестиваль стал возможностью вырваться за границы Тюменский области. "Фестиваль шикарный, условия для участников потрясающие. Мы удивлялись всему, как дети. Студенческие театры из глубинки получают возможность выступить на самой знаменитой площадке страны — на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Я до сих пор не могу поверить в это, если четно. Буду всем рассказывать, что я выступала на сцене МХТ, на которую выходят заслуженные артисты РФ, где проходят показы самых знаменитых и талантливых спектаклей страны. Суть даже не в сцене, а в том, что мы показали и доказали, что хороший театр есть не только в Москве, но и у нас в Сибири. Страна у нас необъятная, и в каждом уголке есть то, чему можно радоваться и удивляться", — поделилась Наталья Ваганова.

Напомним, спектакль "Эх, ты, Ваня!" поставили в 2016 году, в этом же году его представили на Международном театральном фестивале "Живые лица", где он завоевал Гран-при.

Инна Пахомова