В инвестпортфеле Тюменской области более 700 проектов

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Перспективы развития высокотехнологической промышленности в регионе с использованием потенциала Союза машиностроителей России обсудили в правительстве Тюменской области. Участниками круглого стола стали руководители Ростеха, Росэлектроники, ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", научно-исследовательских центров, местных предприятий, университетов, а также представители банков и региональных отделений Союза машиностроителей.

Тюменская область привлекает внимание промышленников и инвесторов целым рядом успешных факторов, в числе которых инвестиционная привлекательность, успешно формирующаяся инновационная среда, всесторонняя поддержка для реализации бизнес-проектов со стороны правительства региона. Это отметил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал участникам круглого стола, что ведущими отраслями в регионе являются нефтегазохимия, нефтепереработка, нефтегазовое машиностроение. За последние десять лет индекс промышленного производства вырос в три раза, и по этому показателю область вторая среди субъектов Российской Федерации. Чтобы удерживать лидерские позиции и дальше, регион активно способствует развитию на своей территории высокотехнологичных отраслей промышленности и оказывает всестороннюю поддержку подобным предприятиям.

Союз машиностроителей России, в свою очередь, – организация, которая охватывает все сферы машиностроительного сообщества, представляет интересы предприятий и отрасли в целом. Это объединение с высоким потенциалом, широкими возможностями и у него накоплен опыт по содействия развитию высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах. "Мы, безусловно, заинтересованы в развитии сотрудничества и взаимодействия с отраслевыми объединениями и промышленными предприятиями. Готовы поддержать инициативы по совершенствованию промышленной политики, которые направлены на рост и развитие экономики региона", - подчеркнул Александр Моор.

О господдержке в Тюменской области для производителей рассказал директор областного департамента инвестиционной политики Леонид Остроумов. "Наиболее востребованным у промышленников является возмещение затрат по договорам лизинга. С 2010 года такой поддержкой воспользовались 1 500 субъектов малого и среднего предпринимательства, приобретено более 3 400 единиц оборудования и техники более чем на 500 млрд рублей. Создано семь тысяч рабочих мест", - сообщил Остроумов. Особые условия разрабатываются для привлечения и поддержки высокотехнологичных производств, выделяются субсидии на создание опытных образцов инновационных продуктов и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Существующий драйвер развития региона обеспечивают и индустриальные парки. На данный момент в инвестиционном портфеле Тюменской области около 700 проектов на общую сумму 36 млрд рублей.

Индустриальный директор "Ростеха" Сергей Сахненко отметил, что Союз машиностроителей является той площадкой, которая позволяет объективно обсудить все острые вопросы, разработать официальную позицию, вынести ее на самый высокий уровень и добиться решения в пользу российского производителя. Спикер отметил, что с Тюменской областью у Ростеха сложились конструктивные отношения. Есть соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Тобольске реализуется проект "Светлый город". У компании также есть наработки по цифровизации здравоохранения, оснащению медучреждений и внедрению технологий умного и безопасного города. В Тюмени компания готова к сотрудничеству с правительством и местными компаниями в сфере жилищного строительства. "Тюмень -лидер Российской Федерации не только по количеству инвестиций, но и вводимому в год жилью. Население растет на 20-25 тысяч человек в год. Строительство должно быть комплексным с учетом требований современной урбанистики. С губернатором и главной города мы говорили о том, что современные технологии меняют пространство города и общение администрации с людьми, система правления городом в целом. Такие технологии у нас имеются. Мы готовы к любым партнерствам с привлечением регионального бизнеса к реализации проектов на местах, в том числе в вопросах возведения современной инженерной инфраструктуры", - сообщил Сергей Сахненко.

Особое внимание на заседании было уделено подготовке инженерных кадров. Руководители тюменских университетов рассказали об успехах и наработках в данном направлении. Так, Тюменский индустриальный университет четко ориентирован на подготовку кадров с учетом потребностей имеющихся индустриальных кластеров, развивающихся отраслей и реализацию национальных проектов. "Мы спроектировали образовательный процесс таким образом, что решаем реальные производственные задачи, сформировали проектные группы среди студентов. Теоретические модули реализуются на площадках вуза, практические навыки студенты получают на предприятиях индустриальных партнеров. 150 сотрудников, в том числе машиностроительной отрасти, являются наставниками студентов", - рассказала ректор вуза Вероника Ефремова. Университет ведет работу по популяризации инженерного образования среди школьников и оказывает поддержку талантливой молодежи.

Тюменский государственный университет в рамках Научно-образовательного центра сфокусируется на внедрении передовых производственных технологий в традиционные отрасли региональной промышленности. "Эти технологии не совершенствуют, а кардинально меняют структуру производства, способствует качественному росту производительности труда", - рассказал о планах ректор университета Валерий Фальков.

Еще одним направлением в деятельности вуза является поддержка технологического предпринимательство и формирование предпринимательской экосистемы с учетом перехода на новый технологический уклад.

Владимир Гутенев подчеркнул, что подготовка кадров является ключевым аспектом для дальнейшего технологического развития страны. Отбирать, поддерживать и помогать развиваться инженерным талантам нужно со школьных лет.

В заключение встречи губернетор Тюменской области заручился поддержкой Союза машиностроителей в развитии Научно-исследовательского центра и содействии по привлечению в регион новых производств. "Машиностроение и в целом промышленность является приоритетом не только для развития Тюменской области, но и России. Наши предприятия готовы работать вместе с Союзом машиностроителей для решения задач, которые стоят перед страной в рамках национальных проектов", – подчеркнул Александр Моор.

Татьяна Тихонова