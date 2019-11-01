Образовательный проект для студентов "МедиаСеть" стартует 19 ноября

| Фото: "МедиаСеть" во Вконтакте | Фото: "МедиаСеть" во Вконтакте

Образовательный проект для студентов "МедиаСеть" стартует в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 19 ноября, начало в 17 часов. В проекте примут участие более 300 человек, сообщает пресс-служба "Медиаполиса".

Организаторы проекта расширили возрастную карту проекта, открыв регистрацию для студентов и фрилансеров в возрасте от 16 до 35 лет включительно. Все они будут соревноваться по девяти медианаправлениям: комиксы, дизайн, SMM, авторство, IT, фото, видео, VFX и музыка.

Впервые на проекте будут задействованы студенты и фрилансеры, проживающие в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Ехать в Тюмень для этого – не обязательно, ведь участие теперь можно принимать в онлайн формате.

Главное нововведение года – вебинары, с помощью которых можно получать образовательный контент, не выходя из дома. Также, участники любого из направлений смогут получить доступ ко всем девяти профилям проекта.

Каждое из них будет курировать приглашенный медиа-наставник из Тюмени. Новыми для этого года стали направления "Комиксы" и "VFX", на ряду с ними пройдут образовательные серии по профилям "Видео", "Фото", "Дизайн", "Авторство", "SMM", "Музыка" и "IT".

"Я считаю, что такие конкурсы, как "МедиаСеть" необходимы, так как сегодня, занимаясь медиа, ты не можешь понять лучше ты или хуже, есть ли кто-то круче тебя? Все субъективно, ведь "МедиаСеть", конечно, тоже конкурс, где решение принимает жюри, но всё-таки. Ты можешь себя с кем-то сравнить, можешь посмотреть, как работают остальные, проявить себя. И возможно, если ты выиграешь, у тебя появится подтверждение твоего хобби, твоего увлечения" - говорит креативный продюсер проекта Андрей Зубов.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Следить за проектом можно в официальной группе во Вконтакте, в Instagram, сайт.