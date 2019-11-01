В выходные в Тюмень придет временное потепление
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Небольшое потепление ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 16 и 17 ноября.
Как сообщает центр Фобос, в ночь на субботу в областном центре будет до минус пяти градусов, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до ноля градусов, небо будет пасмурным.
В воскресенье днем ожидается ноль градусов, возможен снег. Ночью похолодает до минус одного.
В начале следующей недели в Тюмень вновь придут морозы. 18 ноября синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 5 градусов днем и до минус 13 ночью. 19 ноября дневная температура воздуха составит от 20 до 22 градусов мороза.
Любовь Голышева