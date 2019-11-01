В выходные в Тюмень придет временное потепление

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Небольшое потепление ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 16 и 17 ноября.

Как сообщает центр Фобос, в ночь на субботу в областном центре будет до минус пяти градусов, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до ноля градусов, небо будет пасмурным.

В воскресенье днем ожидается ноль градусов, возможен снег. Ночью похолодает до минус одного.

В начале следующей недели в Тюмень вновь придут морозы. 18 ноября синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 5 градусов днем и до минус 13 ночью. 19 ноября дневная температура воздуха составит от 20 до 22 градусов мороза.

Любовь Голышева