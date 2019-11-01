День ракетных войск и артиллерии отмечается в России

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии. В этот день в 1942 году в Сталинграде залпами "катюш" началась 80-минутная артподготовка, а затем - наступательная операция советских войск.

Окружение в мае 1942 года частей Красной Армии под Харьковом, поражение под Керчью резко ухудшили обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Немцы практически без передышки нанесли новые удары. В конце июля 1942 года немцам удалось форсировать Дон в его нижнем течении и захватить Ростов. Танковые и моторизованные колонны фельдмаршала Листа неудержимым потоком продвигались по Кубани. Под германской оккупацией вскоре оказались и крупные нефтяные месторождения в районе Майкопа. Над страной вновь, как и летом 1941 года, нависла смертельная опасность.

28 июля 1942 года появился приказ Ставки № 227, подписанный лично Сталиным, известный под названием "Ни шагу назад!".

Хотя в отдельных районах Сталинграда противник находился всего в 150-200 метрах от берега Волги, дальше он продвигаться уже не мог. Борьба шла за каждую улицу, за каждый дом. Легендой стала оборона всего одного дома бойцами под командованием сержанта Якова Павлова. В течении 58 дней и ночей советские солдаты обороняли свои позиции и не сдали их врагу.

Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось утром 19 ноября 1942 года. Войска Юго-Западного (командующий генерал Николай Ватутин), Донского (командующий генерал Константин Рокоссовский), а затем и Сталинградского (командующий генерал Андрей Еременко) фронтов, прорвав оборону противника, устремились по сходящимся направлениям на Калач, находящийся в тылу противника. Главные удары были нанесены по позициям, занятым в основном румынскими и итальянским дивизиями. Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось об успешном наступлении советских войск.

23 ноября 1942 года ударные группировки советских фронтов соединились в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных частей общей численностью более 300 тыс. человек из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого потрясения гитлеровская армия еще не знала.

Отказ Паулюса капитулировать перед советскими войсками еще в начале января 1943 года стал по сути дела смертным приговором как павшим в боях, так и захваченным в плен немецким солдатам. Подавляющее большинство из 91 тыс. солдат, захваченных в Сталинграде, к началу февраля превратились в живых трупов — обмороженных, больных, обессиленных людей. Сотнями они умирали, даже не успев добраться до сборных лагерей. После окончания сражений в Сталинграде советские люди ликовали. Столь яркая и очевидная победа вдохновляла. В Германии, напротив, был объявлен трехдневный траур, который стал внешней реакцией немецкого руководства на произошедшие события. "Возможности окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует", — заявил Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 года.

Использована информация Российского военно-исторического общества.