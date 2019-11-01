Концерт русского народного хора тюменцы увидят в "Современнике"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Центр культуры и искусства "Современник" приглашает жителей и гостей областной столицы посетить онлайн-трансляцию выступления Русского народного хора им. М. Е. Пятницкого в концертном зале им. П. И. Чайковского Московской филармонии.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта "Культура" и проекта Министерства культуры РФ "Всероссийский виртуальный концертный зал".

"Хор Пятницкого – это национальное достояние России, без него не обходится ни одно праздничное мероприятие государственного значения. В состав хора входят лучшие певцы, танцоры и музыканты со всех уголков страны", - говорят организаторы трансляции.

Трансляция начнется 23 ноября в 15 часов. Желающих ждут в концертном зале "Современника" по адресу: ул. Олимпийская, 9. Вход свободный, но с возрастным рейтингом 12+, сообщает "Тюменская область сегодня".

Более подробную информацию можно получить по телефонам: (3452) 67-80-71 и 67-30-17.