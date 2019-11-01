Тоболяки освоили технику домовой росписи

| Фото: администрация Тобольска во Вконтакте | Фото: администрация Тобольска во Вконтакте

120 человек приняли участие в серии мастер-классов по сибирской домовой росписи в детской школе искусств им. Алябьева в Тобольске, сообщает администрация города.

Занятия проходили в рамках выставки "Красил Макар. История художника, рассказанная им самим". В течение месяца горожане осваивали первоэлементы мастерства красильщиков XVII-XIX веков. Участники познакомились с основами композиции росписи, особыми техниками белильной разживки, пастозных мазков и "one stroke" под руководством основателя студии урало-сибирской домовой росписи Инны Нестеровой и народного художника России Веры Быковой.

Резчик по дереву Антон Ажермачев принял участие в мастер-классах из любопытства и любви к ремеслам.

"Как исследователь традиций я вижу в ремеслах, в народном быте глубину, сейчас забываемую. После мастер-класса задумался, что освоение урало-сибирской росписи мне будет полезно и как мастеру-игрушечнику: попробую расписывать в этой технике игрушки. Я словно встретился со старым знакомым, ведь узоры, их понимание едины и для росписи, и для ткачества, и для вышивки, и для резьбы по дереву", - рассказал Антон Ажермачев.

Проект выставки "Красил Макар. История художника, рассказанная им самим" проходит в рамках 5-й Уральской индустриальной биеннале при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Ознакомиться с работами уральского художника каждый желающий может до 17 ноября в выставочном пространстве ДШИ им. А. А. Алябьева (ул. Челюскинцев, 1). Время работы: ежедневно с 12 до 20 часов.