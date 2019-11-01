Офтальмологи региона проводят уникальные операции на современном оборудовании

| Фото: Областной больницы № 3 Тобольска | Фото: Областной больницы № 3 Тобольска

Офтальмологи Областной больницы № 3 Тобольска планируют внедрять хирургию катаракты в сложных случаях на современном оборудовании, сообщает пресс-служба медучреждения.

"В больнице есть все необходимое современное оборудование. Сейчас мы хотим усовершенствовать оказание медицинской помощи и внедряем самые современные технологии бесшовной хирургии, хирургии одного дня, с быстрым восстановлением, используя современные материалы и импортные комплектующие", — говорит заведующий офтальмологическим отделением Андрей Атаманенко.

Помимо этого, задумано внедрить мультифокальную коррекцию. Сейчас практически на всей территории России имплантируются монофокальные хрусталики, позволяющие пациенту видеть только на одно расстояние, а вблизи он вынужден пользоваться очками после операции на катаракте. С новыми методами пациент сможет для себя выбрать вариант, когда ему очки не понадобятся. Это новое для России направление, такие линзы в мире начали использовать всего несколько лет назад и 80 % оборудования для реализации этих планов уже имеется.

| Фото: Областной больницы № 3 Тобольска | Фото: Областной больницы № 3 Тобольска

В год за офтальмологической помощью в ОБ №3 обращаются до 650 пациентов с катарактой. Это заболевание, которое предполагает развитие слепоты, если не прибегать к хирургическому вмешательству. Такая операция проводится в течение 15-20 минут. Срок реабилитации составляет всего один-два дня. Все манипуляции проходят безболезненно, пациенту не требуется наркоз и он находится в сознании.

"Мы не просто возвращаем человеку зрение, но и активность в социуме. Теперь человек вновь может управлять автомобилем, заниматься спортом, видеть своих близких и продолжать работать. Сегодня самому молодому нашему пациенту 35 лет, а самому старшему 98 лет. В день мы проводим порядка 10 операций и планируем увеличить объемы с приобретением дополнительного оборудования", — отметил офтальмохирург Андрей Атаманенко.