Класс "РобоЛаб" откроется в школе села Шорохово

| Фото: Региональный информационно-образовательный центр | Фото: Региональный информационно-образовательный центр

Учебный класс по робототехнике "РобоЛаб", в который входит техника и оборудование, обучение учителей, а также методическая поддержка, откроется в средней школе с. Шорохово. Учебное заведение стало победителем ежегодного конкурса "ИТ-Актив 2019", набрав максимальное количество баллов по итогам трех соревновательных этапов, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

В 2019 году участие в соревновании приняло шесть общеобразовательных учреждений области. Настоящая борьба развернулась между Ялуторовской и Шороховской средними школами.

Так, по определению активности использования АИС "Электронная школа Тюменской области" родителями, обе образовательные организации набрали по 15 баллов. В голосовании за лучший творческий проект конкурсанты на протяжении месяца соревновались друг с другом в социальной сети.

Благодаря победе в конкурсе "ИТ-Актив", в школе Шорохово появится полноценный учебный робототехнический класс, где ребята смогут более глубоко изучать робототехнику и программирование, заниматься проектной работой и получать новые знания в ИТ-сфере.