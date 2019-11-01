Дмитрий Медведев заинтересовался тюменским проектом "Инфопарк"

| Фото: instagram: sbitnev_vladimir72 | Фото: instagram: sbitnev_vladimir72

Председатель правительства России Дмитрий Медведев оценил тюменский проект "Инфопарк", в котором можно получить информацию о событиях в Тюменской области и реализации нацпроектов. Его презентовали активисты регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" в центральном штабе в Москве 14 ноября.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев, 14 ноября был день рождения этой общественно-политической партии, мероприятие посетил Дмитрий Медведев.

"Дмитрию Анатольевичу понравилось то, что в регионе к разработке и реализации проекта "Инфопарк" привлекают именно тюменские кадры. Его заинтересовала идея презентации национальных проектов в цифровом формате", — рассказал он.

Проект "Инфопарк" существует в Тюменской области три года.

"Презентации достижения региона за последние 10-15 лет были сделаны в трех форматах. Первый — это инфопарк: устанавливают большой шатер, в котором происходят различные мероприятия. Второй формат — информационные автобусы, которые ездили по небольшим городам, поселкам, школам. Третий формат — информационные стенды в торговых центрах областной столицы. Там так же представлена инфографика и интерактивы", — говорит Владимир Сбитнев.

Инна Пахомова