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Российские эксперты будут восстанавливать Нотр-Дам в Париже

Общество, 17:24 16 ноября 2019

admhmao.ru | Фото: admhmao.ru

Российские эксперты получили официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери после апрельского пожара. Об этом заявила французский посол в России Сильви Берманн во время визита в Ханты-Мансийск с 15 по 18 ноября, сообщает РИА Новости.

"Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут. Я лично была очень тронута, что в момент, когда это случилось, россияне с большим состраданием отнеслись к этому", - сказала посол.

Напомним, что крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Несущая конструкция была объята пламенем, обрушился шпиль. Но само здание и главные произведения искусства, а также хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет.

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# архитектура , Нотр-Дам , Франция

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