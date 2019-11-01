Российские эксперты будут восстанавливать Нотр-Дам в Париже

| Фото: admhmao.ru | Фото: admhmao.ru

Российские эксперты получили официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери после апрельского пожара. Об этом заявила французский посол в России Сильви Берманн во время визита в Ханты-Мансийск с 15 по 18 ноября, сообщает РИА Новости.

"Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут. Я лично была очень тронута, что в момент, когда это случилось, россияне с большим состраданием отнеслись к этому", - сказала посол.

Напомним, что крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Несущая конструкция была объята пламенем, обрушился шпиль. Но само здание и главные произведения искусства, а также хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет.