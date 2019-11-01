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Выставка "Просветительская деятельность декабристов" откроется в Ялуторовске

Общество, 17:31 17 ноября 2019

kultura-to.ru | Фото: kultura-to.ru

29 ноября, в преддверии областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера", в ялуторовском историко-мемориальном музее откроется выставка "Просветительская деятельность декабристов", сообщает информационный портал культуры Тюменской области.

Посетители узнают, как проходили уроки в открытых декабристами в годы ссылки школах, увидеть канцелярские принадлежности XIX века, наглядные пособия по зоологии, математике, французскому языку, а также листы из Ботанического альбома, принадлежавшего И. Якушкину.

Подробности можно узнать по тел. 8 (34535) 2-03-65, 2-01-94 и на сайте Историко-мемориального музея.

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# выставка , декабристы , Ялуторовский музейный комплекс

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