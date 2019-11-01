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Тюменские футболисты результативно сыграли на Кубке Тюменской области

Спорт, 17:32 18 ноября 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

26 команд принимают участие в открытом Кубке Тюменской области по мини-футболу среди детей 2010-2011 года рождения, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Первый тур юные футболисты провели в Тобольске. Успешно сыграли воспитанники тюменского центра подготовки спортивного резерва. Первый состав МФК "Тюмень-2010", тренер Вячеслав Суховой, одержал шесть побед подряд над соперниками из Сургута, Радужного, Нижневартовска, Новоаганска и Нефтеюганска с общим счетом 81:1. Лучшим бомбардиром тура стал Кирилл Дубровин, забивший 17 мячей. На один гол меньше у его товарища по команде Ильи Митюшова.

Также 18 очков набрал на старте второй состав МФК "Тюмень-2010". Третье место пока занимает первый состав ФК "Тюмень-2010". Воспитанники Артемия Огаркова поочередно победили нефтеюганский "Спартак" (8:0), второй состав "Самотлора" из Нижневартовска (9:0), сургутскую "Искру" (13:0), "Сибирь" из Радужного (12:0) и новоаганский "Темп" (8:0). Не справились тюменцы только с первым составом "Самотлора" - 1:1. Лучшим бомбардиром команды с восемью голами стал Армен Манукян.

Второй состав ФК "Тюмень-2010", у которого девять голов забил Николай Гаркуша, набрал в Тобольске 12 очков, что позволяет этой команде занимать седьмое место.

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# Тобольск , ФК Тюмень , футбол

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