Тюменцы смогут приобрести на ярмарках в Тюмени мед, рыбу и мясо

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Мясо, рыбу и мед могут приобрести жители Тюмени на ярмарках, которые пройдут на четырех площадках областной столице 23 ноября с 8 до 16 часов.

Тюменцы смогут заготовить продукты для новогоднего стола, в этот раз предприниматели привезут больше мяса.

"На ярмарках, которые проходят в октябре и в начале ноября, покупатели обычно приходят за капустой, картофелем, морковью, чтобы сделать засолку, хранить овощи до весны. На ярмарки, которые развернутся в эту субботу и в декабре, производители приедут с мясом. Наступает сезон, температура позволяет забивать животных и хранить мясо", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая сектором товарных ресурсов департамента потребительского рынка администрации города Елена Логунова.

График проведения ярмарок согласован с региональным департаментом агропромышленного комплекса. Продовольственные выставки организуют не каждую неделю —в промежутках эти же сельхозпроизводители ездят представлять свою продукцию в Югру и на Ямал.

Участие в ярмарках принимает большое количество производителей. 9 ноября свою продукцию предоставили 94 предприятия юга Тюменской области, из их числа 49 — граждане, занимающиеся личными подсобными хозяйствами.

Ярмарки проходят по четырем адресам:

— ул. Льва Толстого, 29 (территория парковки на пересечении улиц Ямской и Льва Толстого);

— ул. Севастопольская, 12 – "Выставочный зал";

— ул. Мельникайте, 126, корпус 2 – ТЦ "П.О.Р.Т.",

— пр. Солнечный, 11 – ТРЦ "Заречный двор".

По традиции тюменцы смогут приобрести баранину, говядину, рыбу, мед, дикоросы, яйца.

Инна Пахомова