Тюменские workout-бабушки станцуют бачата

| Фото: фонда "Старшее поколение" | Фото: фонда "Старшее поколение"

Бачата, KANGOOJUMPS и зарядка - участники проекта "Бабушкин Workout" соберутся на комплексную силовую тренировку в студии танца "REZONANS CLUB" (Тюмень, ул. Достоевского, 7) 21 ноября в 14 часов.

В ритме стильного латиноамериканского танца бачата под руководством профессионального наставника-хореографа Павла Бенгарда энергичные пенсионеры продемонстрируют качественную пластику движений, проработают эффективные техники исполнения и поделятся новыми интерпретациями элементов. Тренировка под зажигательные треки позволит участникам раскрыть все свои ресурсы и подготовить тело к продуктивному дню, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Старшее поколение".

Далее спортсмены 55+ подхватят экзотическое фитнес-направление и с использованием популярной амуниции проведут занятие в ботинках KANGOOJUMPS. Фитнес-инструктор Марина Доровских подготовила для участников динамичную аэробную тренировку в прыжковой технике, которая укрепляет, развивает физическую форму и обеспечивает прилив сил.

Встреча завершится интенсивом от инструкторов-волонтеров спортивного проекта. Активисты 55+ организуют уличную тренировку для всех желающих с использованием турников, бодибаров и фитнес-резинок. Заряженные бодростью фитнес-леди вместе с горожанами выполнят наклоны, отжимания и силовые упражнения.

Координатор проекта - благотворительный фонд "Старшее поколение" обещает организовать фестивальный фитнес-месяц, который захватит весь город. Присоединиться к команде проекта "Бабушкин Workout" могут все желающие. Участие в тренировках бесплатное. Записаться и получить более подробную информацию можно по телефону 8 (3452) 51-77-05, интернет-сайт www.togc.ru.

Проект "Бабушкин Workout" - победитель конкурса "Активное поколение", который реализуется благотворительным фондом развития Тюмени при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.