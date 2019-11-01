Советы по выбору игрушек для детей дали эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выбирая игру или игрушку, стоит обратить внимание на маркировку. Она должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации.

Советы по выбору детских игрушек дали родителям сотрудники Роспотребнадзора во Всемирный день ребенка, который отмечается 20 ноября.

Как сообщается на сайте ведомства, лучше всего покупать игрушки в специализированных магазинах с хорошей репутацией. Быть предельно внимательными при покупке игрушек и игр в небольших торговых точках или на рынках.

Игрушка, предназначенная для игры детьми, возраст которых не достиг трех лет, не должна содержать в своем составе мех, фарфоровые и стеклянные элементы, бумагу и картон, ворсованную резину. Если игрушка содержит в себе гранулы, менее трех мм, то гранулы должны быть во внутреннем чехле игрушки. Игрушка не должна иметь резкого запаха или острые детали, о которые ребенок может травмироваться.

Игрушка и съемные детали игрушки, предназначенной для детей в возрасте до 3 лет, а также игрушки, непосредственно закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь такие размеры, чтобы избежать попадания в верхние дыхательные пути.

Мягконабивная игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов. Швы игрушки должны быть прочными. Маски и шлемы для игры из воздухонепроницаемого материала, полностью покрывающие голову ребенка, должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы исключить риск удушья в результате недостаточной вентиляции.

Игрушка, внутри которой может поместиться ребенок и представляет для него замкнутое пространство, должна иметь отверстие для выхода, легко открываемое изнутри, а также иметь поверхность с вентиляционными отверстиями.

В конструкторах и моделях для сборки детьми в возрасте до 10 лет пайка не допускается. Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка. В игрушках настольно-печатных текст и рисунки должны быть четкими и контрастными по отношению к основному фону.

Игрушки с использованием светодиодов не должны оказывать отрицательное воздействие на органы зрения ребенка, создавать вредных излучений. В игрушках запрещается использование систем лазерного излучения всех типов. В электрической игрушке, а также ни на одной ее составной части номинальное напряжение не должно превышать 24 В.

Детали игрушек, контактирующие или способные контактировать с источником электрической энергии, а также кабели, провода должны быть изолированы и механически защищены с целью исключения риска поражения электрическим током. Шнуры для летающих игрушек должны быть неметаллическими и обладать диэлектрическими свойствами.