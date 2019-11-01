Новый поэтический сборник "Городские сезоны" Ольги Ожгибесовой представят в Тюмени

| Фото: www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

Творческий вечер известного тюменского писателя Ольги Ожгибесовой "Давайте говорить друг другу комплименты" пройдет в литературно-музыкальной гостиной областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева 29 ноября, начало в 16 часов. Начнется встреча с презентации нового поэтического сборника "Городские сезоны", сообщает учреждение.

Любители поэзии услышат новые стихи, узнают историю их появления. Чтение стихов из цикла "Арцах" будет сопровождаться демонстрацией видеоклипа, рассказывающего о тех местах, где были написаны произведения. Из видеосюжета, подготовленного спеиалистами библиотеки, тюменцы узнают о многочисленных увлечениях писателя. Весь вечер у рояля – профессор тюменского института культуры, композитор Екатерина Чернышева с песнями, созданными на стихи Ольги Ожгибесовой.

Гостей библиотеки ждут сюрпризы. Состоится шутливый розыгрыш, победитель получит сборник стихов. Пройдет также книжный аукцион, на котором можно приобрести библиографические редкости – оставшиеся в единственном экземпляре книги прошлых лет, которых давно нет в свободной продаже.

Вход на творческий вечер свободный.