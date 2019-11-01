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За обман пристава алиментщик попал под арест на пять суток

Общество, 13:36 20 ноября 2019

ФССП России во Вконтакте | Фото: ФССП России во Вконтакте

Чтобы не платить алименты на содержание ребенка, тюменец инсценировал переезд в Крым, сообщает областная служба судебных приставов. За обман мужчина получил пять суток ареста.

Как выяснилось, тюменец отправил судебному приставу письмо о том, что он переехал на постоянное место жительства в Крым. Все документы по взысканию долгов по алиментам он попросил направлять на свой новый адрес.

Но на самом деле мужчины не выезжал из Тюмени. Он умышленно ввел судебного пристава в заблуждение, чтобы не платить алименты своему ребенку. Обман был раскрыт и тюменец привлечен к административной ответственности. Судья назначил ему пять суток ареста.

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# алименты , судебные приставы

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