За обман пристава алиментщик попал под арест на пять суток

| Фото: ФССП России во Вконтакте | Фото: ФССП России во Вконтакте

Чтобы не платить алименты на содержание ребенка, тюменец инсценировал переезд в Крым, сообщает областная служба судебных приставов. За обман мужчина получил пять суток ареста.

Как выяснилось, тюменец отправил судебному приставу письмо о том, что он переехал на постоянное место жительства в Крым. Все документы по взысканию долгов по алиментам он попросил направлять на свой новый адрес.

Но на самом деле мужчины не выезжал из Тюмени. Он умышленно ввел судебного пристава в заблуждение, чтобы не платить алименты своему ребенку. Обман был раскрыт и тюменец привлечен к административной ответственности. Судья назначил ему пять суток ареста.