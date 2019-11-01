Антирейтинг регионов по жалобам предпринимателей составит АСИ

| Фото: АСИ | Фото: АСИ

Информация, на основании которой можно составить антирейтинг регионов с наибольшим количеством жалоб о давлении на предпринимателей со стороны правоохранительных органов, опубликуют в открытом доступе на цифровой платформе "За бизнес". Электронный ресурс запустили 19 ноября.

Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пресс-конференции, посвященной запуску электронного ресурса забизнес.рф.

"Такая аналитика будет, и она будет общедоступна для всех. Когда мы обсуждали механизм работы с правоохранителями, силовыми ведомствами, то для них это тоже очень полезная информация для принятия управленческих решений и выводов. МВД, Следственный комитет и ФСБ будут видеть эти данные по территориальным подразделениям, какие регионы находятся в наибольшей степени риска, где больше негативных заявлений от предпринимателей по сравнению с другими регионами", - сказала глава АСИ.

Любой предприниматель России может направить обращение к четырем ведомствам – МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре и ФСБ. Для отправки обращения нужно зарегистрироваться в личном кабинете, описать проблему и приложить документы, фото- и видеоматериалы. Заявление должны обработать модераторы в течение 24 часов.

Светлана Чупшева озвучила три базовых принципа работы с платформой.

Первый принцип: ответ на обращение из любого региона России будет предоставлен из центрального аппарата ведомства. "Это значит, что мы исключаем случаи, когда предприниматель жалуется на какое-то территориальное подразделение, и оно же ему потом и отвечает", - пояснила гендиректор АСИ.

Второй принцип: у предпринимателя есть возможность при подаче обращения в силовое ведомство параллельно получить общественную экспертизу со стороны деловых объединений, омбудсмена и Ассоциации по защите бизнеса. "Такие опции на платформе есть. Предприниматель может выбрать – направить обращение сразу всем, либо выбрать кого-то одного", - добавила Светлана Чупшева.

Третий принцип: предприниматель может либо подтвердить, что его устраивает полученный ответ, либо выразить несогласие, если его не устраивает предоставленное заключение. "Модераторы платформы обеспечат дальнейшее сопровождение этой заявки. Либо совместно с Генеральной прокуратурой будет проходить экспертиза ответа, предоставленного ведомством, либо сопроводит и поможет заявителю, в том числе при подаче заявления в суд", - сказала глава АСИ.