Лекция по фильму "Крепостная актриса" пройдет в музее Словцова

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Лекция по фильму режиссера Романа Тихомирова "Крепостная актриса", 1963 года выпуска, пройдет в в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 24 ноября, сообщает Научная библиотека ТГИК.

"Крепостная актриса" – советский музыкальный художественный фильм, поставленный на киностудии "Ленфильм" по оперетте Николая Стрельникова "Холопка".

В первой части лекции киновед Наталья Соколова расскажет об истории создания фильма. В картине заняты актеры советского театра и кино: Евгений Леонов, Тамара Сёмина, Сергей Юрский и Гликерия Богданова-Чеснокова.

Расскажет лектор и о другом фильме, посвященном крепостному театру – фильме Романа Трахтенберга "Сорока-воровка" (1960). Оба фильма, разные по жанру, дополняют друг друга, показывая разные стороны такого сложного и многосоставного явления в истории русской культуры, как усадебный (крепостной) театр.

Лекция состоится 24 ноября в 15 часов в кинозале детского центра Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Кинолекторий – совместный проект Тюменским государственным институтом культуры и Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

Вход свободный.