Главный Дед Мороз страны посетит семьи и социальные центры Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дед Мороз из Великого Устюга, который прибыл с командой телеканала НТВ в Тюмень, встретится с несколькими тюменскими семьями и посетит социальные учреждения областной столицы 20 ноября.

Тюмень стала шестым городом на карте проекта "Путешествие Деда Мороза с НТВ". Помогает Деду Морозу корреспондент программы "Сегодня" Владимир Кобяков. В областной столице гости совершат несколько добрых дел.

Первым делом они посетят реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник". Затем отправится к малышам с ментальными нарушениями в школу-детский сад №82 и в общеобразовательную школу №77, где учатся слабослышащие и глухие детей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме того, в списке дел Деда Мороза и его команды в Тюмени значится визит в несколько семей. "Поедем в гости к семье Копейкиных. У четырехлетней дочери — дисплазия. Заболевание, при котором девочке необходимо много двигаться, постоянно требуются физические упражнения. Вместе со своими помощниками я подарю ей подарок, благодаря которому она сможет тренироваться дома. Я надеюсь, это позволит маме детей больше времени уделять детям — у девочки есть полуторагодовалая сестра", — рассказал Дед Мороз.

Также в гости сказочного волшебника ждет семья Пастуховых-Елеевых. С Дедом Морозом мечтает встретиться семилетняя девочка, которая может передвигаться по квартире только на ходунках. "В свои семь лет она изучает космос. Я уверен, что она сможет добиться самых больших высот, достать до звезд. И мы сегодня ей обязательно в этом поможем. Буду очень рад встрече", — добавил главный волшебник страны.

Отметим, за 52 дня Дед Мороз со своими помощниками побывает в 28 городах. Команда уже посетила Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск. Впервые в маршрут включили Ставрополь и города Подмосковья.

Инна Пахомова