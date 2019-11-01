Девять пожаров произошло в регионе за сутки

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Девять пожаров произошло за минувшие сутки, 20 ноября в Тюменской области. В основном возгорания зафиксированы в частных домах, надворных постройках, банях.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила представитель пресс-службы регионального управления МЧС Александр Зубарев.

"Причины пожаров три: неисправность печного отопления, правил эксплуатации печи, короткое замыкание. Обошлось без жертв. Морозная погода сказывается на статистике пожаров - их становится больше. Жители стараются топить печи особенно активно, при этом забывают о безопасности, зачастую такая топка приводит к перекалу печей, случаются пожары", - рассказал он.

Александр Зубарев отметил, что инспекторы пожарного надзора продолжают проводить рейды по населенным пунктам региона. Пока они носят рекомендательный характер. Сейчас огнеборцы посещают многодетные семьи, пенсионеров.

"За сутки также понадобилась помощь автомобилисту. Ночью на 180 километре трассы Тюмень – Омск пожарные 119 пожарной части провели отогрев топливной системы грузовика ДАВ 750 региона. Пункты отогрева находятся в полной боевой готовности. Не все водители рассчитывают свои силы на поездку в морозы, поэтому пожарные успевают совмещать и ликвидацию возгораний и отогрев автомобилей", - добавил заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Анжела Лебедева