Изменения в медосвидетельствовании водителей улучшат ситуацию на дорогах, считают эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изменение процедуры медосвидетельствования для водителей сделает ситуацию на дорогах безопаснее, но повышать стоимость справок за счет самих автомобилистов нельзя, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее появилась информация об изменении правил медосвидетельствования водителей. С 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали при обнаружении конкретных симптомов. Нововведение приведет к подорожанию цен на справки. В ряде российских городов уже выстроились очереди за медсправками. По данным региональных СМИ, а также опубликованных в соцсетях фото объявлений в поликлиниках, в Екатеринбурге комиссия после 22 ноября будет стоить 5 тыс. 300 - 7 тыс. 200 рублей, в Воронеже – 5 тыс. 450, в Вологде – 2 тыс. 900.

Ранее в Минздраве рассказали, что приказ об обязательном определении психоактивных веществ позволит более объективно оценивать результаты химико-токсикологических исследований без визуальной оценки. Проверка станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий, считают в ведомстве.

Как заявил РИА Новости, депутат законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков, идею дополнительных анализов он одобряет, однако повышать цену справки за счет автомобилистов нельзя.

"Борьба за трезвость — дело хорошее, но не за счет налогоплательщиков. Для небогатого населения подобная инициатива, на мой взгляд, не очень нужна. Сама идея хорошая, только это нужно было сделать не за счет автомобилистов", — отметил Новиков.

С ним солидарен и представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов.

"Мы все согласимся, что это нормальная практика (выявлять алкоголь и наркотики у водителя). Для тех, кто употребляет наркотики - у вас есть шанс бросить и не употреблять. И это правильно: в 90-е годы ездило огромное количество употреблявших людей, их останавливали сотрудники ГАИ и не могли ничего сделать, тестов и экспресс-анализов тогда не было, и это была большая проблема. Со временем это исправилось. Поэтому я — за (дополнительные анализы), и большинство людей, думаю, за - дороги станут безопаснее", — сказал РИА Новости Борисов.

По его словам, при этом рост стоимости справки ударит по карману россиян.

"Доходы не растут, и нельзя считать, что если у человека есть автомобиль, то он богат. При этом автомобилисту деваться некуда — ставить на прикол машину из-за того, что не можешь оплатить справку, никто не будет. Люди в очередной раз тяжело вздохнут, выстроятся в очереди и пойдут отдавать свои средства. Но анализ не сверхсложный в плане производства, и он не может стоить огромных денег — в последние годы технологии в плане обнаружения алкоголя и наркотиков в крови и моче серьезно развились", — отметил собеседник агентства.