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Конкурс "Моя большая финно-угорская семья" соберет участников в ДНК "Строитель"

Общество, 10:35 22 ноября 2019

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Четыре семьи примут участие в конкурсе "Моя большая финно-угорская семья", который начнется в клубном зале ДНК "Строитель" 23 ноября в 12 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий специалист по сохранению и развитию культуры коренных народов Севера Любовь Собяина, участие в конкурсе примут представители финно-угорских народов: коми-зыряне, удмурты, ханты, марийцы.

Они представят на суд жюри визитную карточку, расскажут, чем занимается их семья. В номинации "Декоративно-прикладное творчество" покажут костюмы, изделия и поделки. Также участники будут соревноваться в номинациях: "Творческая семья" и "Презентация национальных блюд".

Жюри определит победителей в номинациях: "Самобытная семья", "Креативная семья", "Творческая семья" и "Гостеприимная семья". Им вручат призы.

Посетить мероприятие, посмотреть, как живут семьи финно-угорских народов, может любой желающий. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# конкурс , семьи , творчество

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