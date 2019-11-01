Конкурс "Моя большая финно-угорская семья" соберет участников в ДНК "Строитель"

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Четыре семьи примут участие в конкурсе "Моя большая финно-угорская семья", который начнется в клубном зале ДНК "Строитель" 23 ноября в 12 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий специалист по сохранению и развитию культуры коренных народов Севера Любовь Собяина, участие в конкурсе примут представители финно-угорских народов: коми-зыряне, удмурты, ханты, марийцы.

Они представят на суд жюри визитную карточку, расскажут, чем занимается их семья. В номинации "Декоративно-прикладное творчество" покажут костюмы, изделия и поделки. Также участники будут соревноваться в номинациях: "Творческая семья" и "Презентация национальных блюд".

Жюри определит победителей в номинациях: "Самобытная семья", "Креативная семья", "Творческая семья" и "Гостеприимная семья". Им вручат призы.

Посетить мероприятие, посмотреть, как живут семьи финно-угорских народов, может любой желающий. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова