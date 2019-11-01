Тюменка Мария Киселева приняла участие в полуфинале конкурса "Краса студенчества России"

Студентка ТюмГМУ Мария Киселева | Фото: организаторов программы "Российская студенческая весна" Студентка ТюмГМУ Мария Киселева | Фото: организаторов программы "Российская студенческая весна"

Студентка третьего курса факультета "Лечебное дело" Тюменского государственного медицинского университета Мария Киселева участвовала в полуфинале конкурса "Краса студенчества России" в Ростове-на-Дону 13-16 ноября.

Данный конкурс - это мой первый опыт участия в таких масштабных форумах. Я представляла Тюменскую область. Приятно, что есть такая возможность у нашего вуза, региона направлять студентов на такие форумы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила студентка-медик.

"Я активно занимаюсь внеучебной деятельностью, наш руководитель Наталья Юрьевна Лагун предложила мне поучаствовать в этом конкурсе. Заявку подала в середине октября 2019 года. Надо было заполнить анкету и в облаке отправить дипломы, творческий номер, видео визитку. Затем мне позвонили, провели со мной собеседование на тему истории России. 9 ноября получила приглашение на полуфинал в Ростов-на-Дону. Стала единственной из Тюменской области. Заявки посылали студентки ТюмГУ, института культуры и нашего медвуза", - рассказала Мария Киселева.

По словам участницы конкурса, для полуфинала ей нужно было подготовить само презентацию, творческий номер. По прилету в Ростов-на-Дону выяснилось, говорит Мария, что багаж не пришел, и это еще не все: при выборе номерка участницы, она надеялась, что будет последний – 50-й - за это время прилетел бы багаж, а вытянула - первый.

| Фото: организаторов программы "Российская студенческая весна" | Фото: организаторов программы "Российская студенческая весна"

"На выручку пришли студенты нашего медицинского вуза, которые тоже в Ростове участвовали в проекте "Студент года", - поделилась Мария Киселева, - мы созвонились, они принесли вещи, в которых я и выходила на сцену. В первый конкурсный день на презентации рассказывала о себе, о вузе, о желании стать врачом. Жюри заинтересовалось нашим университетом, задавали вопросы. Потом был Тотальный диктант и конкурс FREE DANCE – свободный танец, основанный на импровизации".

| Фото: организаторов программы "Российская студенческая весна" | Фото: организаторов программы "Российская студенческая весна"

Во второй день участницам полуфинала "Краса студенчества России" предстояло продемонстрировать творческий потенциал. Тюменка Мария Киселева выступила в роли толстовской Анны Карениной. Хореографические навыки помогли ей передать основные черты характера, мысли героини. А на интеллектуальном конкурсе студентка тюменского вуза дала обстоятельный ответ на вопрос: "Что если все люди были бы богатыми".

| Фото: организаторов программы "Российская студенческая весна" | Фото: организаторов программы "Российская студенческая весна"

"В конце второго дня определяли финалисток. Я в Топ-8 не прошла, но это ничего страшного. Главное, что я получила, побывав на этом конкурсе - это опыт. По-прежнему главным для меня остается "Студенческая весна", в этом фестивале я участвую с первого курса, и, возможно, в 2020 году попробую поучаствовать в "Мисс ТюмГМУ", - поделилась потомственный медик Мария Киселева.

Добавим, финал Национального конкурса "Краса студенчества России" для профессиональных образовательных организаций стартовал в Казани 21 ноября. На участие в проекте было подано более 70 заявок. В 2019 году конкурс впервые разделили на два самостоятельных проекта: для студенток вузов и для девушек, обучающиеся по программам среднего профессионального образования.

Итоги конкурса подведут 23 ноября в прямом эфире интернет-трансляции в официальной группе "Российской студенческой весны" во "Вконтакте".

"Краса студенчества России" — проект в области таланта и красоты для студенток РФ. Он проводится в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" Российского Союза Молодежи – первого творческого проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Анжела Лебедева