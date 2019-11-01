Более четырехсот школьников станут участниками проекта "Танцуют школы"

| Фото: www.mkrf.ru/ | Фото: www.mkrf.ru/

426 юных танцоров из 14 классов восьми ишимских школ выйдут на паркет спорткомплекса "Локомотив" в рамках уникального проекта "Танцуют школы" 23 ноября.

По словам директора детского центра хореографического искусства Натальи Селяниновой, дети представят танец вару-вару - это латышский бальный танец - на том уровне подготовки, которого добились с сентября – момента, когда проект стартовал.

"Уверена, что у ребят все получится здорово, ведь самое главное, что все танцоры занимались с желанием и удовольствием, а это здоровье и хорошее настроение! Победители получат дипломы за индивидуальное первенство, а для классов-участников заказаны оригинальные статуэтки с символикой проекта", - рассказала директор.

Проект будет продолжаться, весной дети представят публике новый танец – польку. С ребятами из начальной школы занимаются пять хореографов центра хореографического искусства.

"Итогом проекта, кроме прочего, станет участие детей в массовых сценах к Юбилею Победы", - отметила Наталья Селянинова и добавила, что проект "Танцуют школы" разработан департаментом по социальным вопросам администрации города и детским центром хореографического искусства.

Инна Кондрашкина