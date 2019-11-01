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Конкурс рисунков #PostcardArt принимает заявки в Ялуторовске

Общество, 10:44 25 ноября 2019

Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Конкурс рисунков #PostcardArt проходит в Ялуторовском музейном комплексе до 15 декабря. Для участия в конкурсе необходимо нарисовать открытку, посвященную Новому году, а также посетить выставку "Русская открытка" в краеведческом музее, сообщает музейный комплекс.

Экспозицию уже оценили участники конкурса открыток - учащиеся детской школы искусств имени С. И. Мамонтова из отделения ИЗО. Ребята по достоинству оценили уровень мастерства художников, масштаб коллекции, разнообразие тем и стилистики русской открытки. Школьники рассказали, что увидели интересные идеи и получили положительный творческий заряд.

Организаторы конкурса #PostcardArt принимают рисунки, выполненные в любой технике. Участвовать можно всей семьей, возраст участников - от шести лет.

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# конкурс рисунков , Новый год , творчество

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