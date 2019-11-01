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В Свердловской области горел двухэтажный дом, шестеро пострадали

Происшествия, 09:09 23 ноября 2019

66.mchs.gov.ru Архивное фото | Фото: 66.mchs.gov.ru

Открытое горение при пожаре в двухэтажном доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области ликвидировали спасатели. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В поселке Ис на ул. Ленина загорелся многоквартирный жилой дом. Пожар локализовали на площади 600 кв. метров. В результате происшествия шесть человек пострадали, восемь жителей были спасены из огня.

23 ноября состоится заседание комиссии по ЧС муниципального образования, где будут решать вопрос о расселении людей из поврежденного здания.

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# ГУ МЧС России , пожар , Свердловская область

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