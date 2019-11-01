В Свердловской области горел двухэтажный дом, шестеро пострадали

Архивное фото | Фото: 66.mchs.gov.ru Архивное фото | Фото: 66.mchs.gov.ru

Открытое горение при пожаре в двухэтажном доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области ликвидировали спасатели. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В поселке Ис на ул. Ленина загорелся многоквартирный жилой дом. Пожар локализовали на площади 600 кв. метров. В результате происшествия шесть человек пострадали, восемь жителей были спасены из огня.

23 ноября состоится заседание комиссии по ЧС муниципального образования, где будут решать вопрос о расселении людей из поврежденного здания.