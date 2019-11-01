Воспитанники ФК "Тюмень" победили в Сочи

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники ФК "Тюмень" одержали победу в Сочи, где проходит финальный турнир первенства России среди футболистов 2002 год рождения, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Со счетом 3:1 сибиряки под руководством Андрея Корнеева и Константина Фишмана взяли верх над командой "Псков-747".

Голами у победителей отметились Вячеслав Бардыбахин, Марк Аквазба и Данил Денисенко.

В стартовом матче турнира тюменцы уступили сверстникам из ярославского "Шинника" - 0:1. 24 ноября им необходимо победить "Луч" из Владивостока.