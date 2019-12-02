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Тюмень украшают к Новому году

Общество, 13:05 02 декабря 2019

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

28-метровая искусственная ель украсит площадь перед драматическим театром. Традиционно огромная ель будет украшать и Цветной бульвар, сообщает администрация Тюмени.

На совещании по новогоднему оформлению областного центра, которое провел глава города Руслан Кухарук, было сказано, что все конкурсные процедуры прошли и подрядчики по большинству контрактов ведут работу.

На площади 400-летия Тюмени, на Цветном бульваре и Городской площади установят новогодние фигуры. Композиция "Варежка" появится на площади Борцов Революции, разноцветные рукавички также украсят дерево на этой площади.

Образ главного новогоднего волшебника в компании Снегурочки, белок, зайцев, оленей и снеговиков устанавливают в разных частях города.

Опоры освещения на улицах Первомайской, Герцена, Республики засияют гирляндами, на нескольких улицах над дорогой появятся световые конструкции.

В районах, отдаленных от центра, установят живые ели. Символ Нового года появится на Шаимском бульваре, в сквере Пограничников, в микрорайоне Березняковском (ДК "Орфей"), в жилом районе Мелиораторов и других территориях города.

Фонтаны на городских площадях также станут красочными, а для любителей фотографироваться установят селфи-рамки.

Установят новые элементы оформления. На Цветном бульваре появится световая конструкция "Перо Жар-птицы", а на Городской площади – фигуры героев сказки "Конек-горбунок".

Звездные россыпи, сказочные шатры и ажурные арки станут полноценными объектами тематических фотосессий.

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