Тюмень украшают к Новому году
28-метровая искусственная ель украсит площадь перед драматическим театром. Традиционно огромная ель будет украшать и Цветной бульвар, сообщает администрация Тюмени.
На совещании по новогоднему оформлению областного центра, которое провел глава города Руслан Кухарук, было сказано, что все конкурсные процедуры прошли и подрядчики по большинству контрактов ведут работу.
На площади 400-летия Тюмени, на Цветном бульваре и Городской площади установят новогодние фигуры. Композиция "Варежка" появится на площади Борцов Революции, разноцветные рукавички также украсят дерево на этой площади.
Образ главного новогоднего волшебника в компании Снегурочки, белок, зайцев, оленей и снеговиков устанавливают в разных частях города.
Опоры освещения на улицах Первомайской, Герцена, Республики засияют гирляндами, на нескольких улицах над дорогой появятся световые конструкции.
В районах, отдаленных от центра, установят живые ели. Символ Нового года появится на Шаимском бульваре, в сквере Пограничников, в микрорайоне Березняковском (ДК "Орфей"), в жилом районе Мелиораторов и других территориях города.
Фонтаны на городских площадях также станут красочными, а для любителей фотографироваться установят селфи-рамки.
Установят новые элементы оформления. На Цветном бульваре появится световая конструкция "Перо Жар-птицы", а на Городской площади – фигуры героев сказки "Конек-горбунок".
Звездные россыпи, сказочные шатры и ажурные арки станут полноценными объектами тематических фотосессий.