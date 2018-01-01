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Более восьми миллионов россиян приняли участие в новогодних гуляньях

18:07 01 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Новогодние каникулы. фото: Тюмень-наш дом"
Продолжение: На портале "Тюмень-наш дом" стартует День подарка

Около 8,6 миллиона человек приняли участие в новогодних мероприятиях в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"Около 8,6 миллиона человек приняли участие в более чем 14 тысяч массовых новогодних мероприятий, которые прошли на территории РФ в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года", — сказала Волк. 

По ее словам, общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75 тысяч сотрудников органов внутренних дел, свыше 11 тысяч военнослужащих Росгвардии, 5,8 тысячи сотрудников частных охранных организаций, 11,2 тысячи членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества.

"Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массового пребывания граждан", — добавила Волк.

 

 

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Теги: Новый год
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