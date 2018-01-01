На портале "Тюмень-наш дом" стартует День подарка

На портале "Тюмень-наш дом" стартует День подарка. Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Кто умеет дарить, тот умеет жить. Именно так звучит одна из французских поговорок. Именно поэтому 2 января 2018 года в группе "ВКонтакте" ‒ "Тюмень – наш дом" проводится День подарка.

Что хотят получать в качестве подарка и что, в свою очередь, дарят другим жители нашей страны? Какой подарок, сделанный своими руками, наверняка придется ко двору? Об этом вы узнаете, посетив страницу "Тюмень – наш дом" в группе "ВКонтакте".

Заходите, читайте, оставляйте комментарии, выкладывайте фото подарков, которые ждали вас под новогодней елочкой, или сделанных вами для любимых и дорогих вам людей. И, конечно, отгадывайте наши загадки, пишет пресс-служба администрации Тюмени.